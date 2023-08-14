Подмосковье 14 августа 2023, 14:39 Кабинеты стоматологии и гематологии открыли в дневном стационаре МОНИКИ Пресс-служба Минздрава МО

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Новые профили оказания медицинской помощи появились в дневном стационаре МОНИКИ. Для пациентов открыли кабинеты стоматологии, гематологи и функциональной диагностики.

Свыше трех тысяч пациентов прошли лечение в многопрофильном дневном стационаре МОНИКИ. Он работает с 2023 года, напомнили в Минздраве Подмосковья.

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«Сейчас мы продолжаем расширять количество медицинских профилей. В августе в дневном стационаре открыли кабинеты стоматологии, гематологи и функциональной диагностики, которые уже ведут прием пациентов», — рассказала заведующая дневным стационаром МОНИКИ Татьяна Кабанова.

Там же пациенты могут получить помощь по ревматологии, пульмонологии, терапии, дерматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, травматологии и другим направлениям.

Вместе с тем планируют открыть кабинеты эндоскопии, ЛОР-врача, уролога, хирурга, онколога, челюстно-лицевой хирургии и новые операционные для малоинвазивных процедур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей.

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