Сеть кабинетов для людей с хронической сердечной недостаточностью открыли в Подмосковье

Сеть медицинских кабинетов для людей с хронической сердечной недостаточностью появилась в Подмосковье. Всего стали работать 50 таких пунктов, где за больными наблюдают кардиологи и терапевты.

Наблюдать будут за людьми с самыми тяжелыми патологиями, которые осложняют сердечно-сосудистые заболевания и резко снижают продолжительность жизни.

Об этом рассказала главный кардиолог областного Минздрава Мария Глезер. По ее словам, регулярное наблюдение у врачей помогает избежать или замедлить осложнения.

Для пациентов с сердечной недостаточностью в Московской области есть все необходимые препараты Мария Глезер.

Она добавила, что в случае необходимости врачи из кабинетов ХСН выпишут рецепт для получения льготных лекарств.

«Контроль массы своего тела, объемов выделенной и выпитой жидкости, выполнение рекомендаций по питанию, физической активности помогут избежать декомпенсации кровообращения и госпитализации в стационар», — отметила Глезер.

Решение о посещении пациентами кабинетов ХСН принимает лечащий терапевт. А если человек уже в наблюдается таком, он сможет записаться самостоятельно через портал госуслуг или по телефону 8 (800) 550-50-30.