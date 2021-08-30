Второй кабинет для КТ-исследований появился в больнице Домодедова

Новый КТ-аппарат позволил открыть второй кабинет для компьютерной томографии в Домодедовской больнице. Технику установили в рамках президентской программы «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, компьютерная томография позволяет выявлять воспаления, опухоли и другие патологии.

Задача — сделать диагностику качественной и доступной всем жителям Подмосковья. Очень важно, что специалисты смогут своевременно выявлять онкологические патологии Светлана Стригункова.

Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения. Это важно для качественной диагностики.

Аппарат будет работать с понедельника по пятницу, с 8:00 до 20:00. Осмотр проведут по назначению врача в рамках ОМС.

Кабинет компьютерной томографии появился в Домодедове по адресу: улица Пирогова, дом № 9.