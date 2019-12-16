Кабинет врача общей практики открылся в поселке Пушкинского округа

В поселке Челюскинский открылся кабинет врача общей практики. Он работает с октября, но из-за переезда официальную церемонию удалось провести только сейчас.

В ФАПе поселка Челюскинский прием ведут терапевт, стоматолог и гинеколог. Фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 1,5 тысячи пациентов.

Источник фото: телеканал «360»

Нового врача местные жители уважительно зовут Владислав Викторович, хотя он им во внуки годится. Большинство пациентов как раз пенсионеры — приходят с давлением, жалуются на сердце.

Источник фото: телеканал «360»

Врач общей практики принимает в среднем по 5 человек в день. Владислав Южев устроился на работу по целевому направлению. Он только закончил ординатуру и по целевому направлению попал на работу в Челюскинский.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне нравится население. Оно добродушное, отзывчивое, люди здесь реально добрые. Разные интересные случаи бывают», — делится врач общей практики Владислав Южев.

Источник фото: телеканал «360»

Бабушки врача не только хвалят, но и постоянно угощают — кто выпечку домашнюю принесет, кто яблоки с участка.

Так что жители врачом довольны, единственное, чего им не хватает — это аптеки.

«Мы давно мечтаем об аптеке в нашем поселении до сих пор. Никто не соглашается. У нас раза три открывались аптеки и закрывались как нерентабельные. И нам обещали, когда откроют ФАП, откроют аптечный киоск хотя бы», — сказала жительница п. Челюскинский Альвина Борисова.

Источник фото: телеканал «360»

Коллектив ФАПа почти сложился. Осталась всего одна свободная вакансия, причем врача ждет еще и служебная квартира. От работы до дома — всего 36 шагов.

«Ждем, пока кто-то откликнется. И готовы предоставить сразу и служебное жилье, благоустроенное, уже с мебелью», — рассказал главный врач Владимир Мануйлов.

Источник фото: телеканал «360»

Хотя фельдшерский пункт работает в Челюскинском уже два месяца, наконец, удалось сделать официальное открытие. Работу ради церемонии прервали всего на пару минут — и врачи снова вернулись к пациентам.