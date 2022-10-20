Кабинет врача общей практики открылся в микрорайоне Пироговский в Мытищах | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 22:05 Кабинет врача общей практики открылся в микрорайоне Пироговский в Мытищах

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Для жителей микрорайона Пироговский Мытищ состоялось долгожданное событие. В жилищном комплексе на улице Заречной открылся кабинет врача общей практики.

В этом микрорайоне проживают около двух с половиной тысяч человек. Теперь все эти люди смогут получить медицинскую консультацию и помощь рядом с домом. На прием могут записаться и дети, и взрослые.

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Врач Алина Хисматуллина приехала в городской округ Мытищи из Башкирии. Там она закончила медицинский университет и работала педиатром. Алина медик уже в третьем поколении. Свою жизнь с медициной связали ее бабушка и мама.

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Теперь Алина принимает пациентов в светлом и просторном кабинете, где есть все необходимое. Кабинет расположен на первом этаже жилого многоэтажного дома с отдельным входом. Крыльцо здесь оборудовано подъемниками для маломобильных групп населения.

На 70 квадратных метрах расположен уютный холл, регистратура, кабинет врача и процедурный кабинет, оснащенный необходимым медицинским оборудованием.

«У нас впереди открытие большого количества медицинских объектов и не только для поселка, но и для города. Главное, чтобы молодые специалисты к нам приезжали», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

«Надо отдать должное заказчику этого помещения, точнее застройщику этого микрорайона. Они оборудовали этот кабинет так, как положено. Здесь есть электрокардиограф, спирометр, есть манипуляционный стол и гинекологическое кресло», — рассказал заведующий поликлиникой № 6 городского округа Мытищи Руслан Мутау.

Уже сейчас для диспансеризации здесь есть все необходимое: глюкометр, устройство для измерения холестерина в крови и портативный спирометр. Первые пациенты познакомилась с лечащим врачом, проверили давление и пульс.

Жители микрорайона говорят, что уже давно ждали открытия этого кабинета. Теперь медпункт называется «Наша поликлиника» и готов принимать ежедневно 25 взрослых и маленьких пациентов.