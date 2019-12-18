Медпомощь рядом с домом. Кабинет врача общей практики открылся в Купелинке

В микрорайоне Купелинка Видного открылся офис врача общей практики. Местным жителям теперь нет необходимости обращаться за первичной медицинской помощью в городскую поликлинику. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

В офисе врача общей практики можно получить консультацию терапевта, педиатра, гинеколога, специалиста по УЗИ, а также сделать профилактическую вакцинацию. Медучреждение открылось по адресу: микрорайон Купелинка, квартал Северный, дом № 24.

«Наш проект открытия офисов врачей общей практики по территории всего городского округа предусматривает создание амбулаторий на первых этажах зданий, где будут работать врачи общей практики и семейные врачи», — сказал глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль. Он уточнил, что при этом такие амбулатории обязуются предоставлять услуги специалистов — в первую очередь, участковых терапевтов и педиатров — бесплатно, в рамках системы обязательного медицинского страхования.

«Главная цель проекта — решить проблему кадрового дефицита, снять нагрузку на участковых врачей и приблизить первичную медико-санитарную помощь к месту проживания пациентов», — добавил Валерий Венцаль.

Депутат Совета депутатов Ленинского района Артур Григорян — сам житель Купелинки. Он напомнил, что микрорайон — новый и активно развивающийся. Пять лет назад в нем было всего несколько домов, а сейчас проживает уже более восьми тысяч жителей, соответственно, потребность в социальной инфраструктуре растет.

«Мы с председателем Совета депутатов Станиславом Радченко добивались открытия офиса врача общей практики в этом микрорайоне два года. Были трудности с ремонтом помещения и закупкой оборудования, но они все преодолены», — заявил Артур Григорян. Он назвал открытие офиса врача общей практики очень радостной новостью для всех, при этом подчеркнув, что открытия не случилось бы без поддержки жителей: «Люди писали о проблеме с медпомощью на портал „Добродел“ и в другие инстанции».

Офис врача общей практики оснащен всем необходимым. Оборудована регистратура с электронной очередью, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, гардероб. Офис расположен в шаговой доступности от домов. Это очень удобно для жителей, особенно для мам с детьми. Каждый родитель знает, как бывает непросто даже с одним ребенком выехать за пределы своего микрорайона.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Инфраструктура микрорайона сейчас активно развивается: здесь уже есть школа, детский сад, недавно был открыт опорный пункт полиции, а теперь и заработал офис врача общей практики.

«Будем работать на опережение, отслеживать нагрузку на эти учреждения. И по мере необходимости будем ставить вопрос о строительстве новых социальных учреждений и развитии существующих», — пообещал Артур Григорян.

Жительница Видного Мария Бутурлина отметила, что открытие медучреждения в Купелинке — очень важное событие, так как в микрорайоне живет много молодых семей. «А поскольку центральная поликлиника загружена, записаться к педиатру порой бывает непросто. Мамы и папы будут очень рады, что получить качественную медицинскую помощь теперь можно будет недалеко от дома», — уверена Мария Бутурлина.

Еще одна местная жительница Наталья Мишина рассказала, что в микрорайоне долгое время не было своего терапевта, а за пять лет сменились три врача. Кроме того, специалисты принимали в разных местах. «Будем надеяться, что офис врача общей практики будет первым шагом к открытию полноценной поликлиники», — высказала пожелание Наталья Мишина.