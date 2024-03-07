Подмосковье 07 марта 2024, 10:15 Кабинет врача общей практики откроют в ЖК «Равновесие» в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Многопрофильный кабинет врача общей практики откроют на территории жилого комплекса «Равновесие» в селе Перхушково. Сейчас идет подготовка к его передаче на баланс администрации Одинцовского городского округа.

Социальный объект обустроят в рамках инвестиционного контракта с застройщиком жилого комплекса «Равновесие» — группой компаний «Кортрос». Площадь медучреждения составит 150 квадратных метров, оно располагается на первом этаже одного из жилых корпусов.

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

«Все строительные и отделочные работы завершены, сейчас здесь устанавливают медицинское оборудование. По функционалу это практически небольшая амбулатория. В помещениях достаточно места, чтобы разместить трех специалистов, которые будут оказывать помощь как взрослым, так и детям. Офис оборудуют для работы окулиста, невролога, кардиолога и акушера-гинеколога. Также здесь будут приниматься анализы», — сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Добавим, что помимо врачей, в штате предусмотрены четыре медсестры.

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Главный врач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук отметил, что к медучреждению прикрепят порядка трех тысяч человек. Ежедневно врачи будут проводить около 60 приемов пациентов.

Группа компаний «Кортрос» также передаст муниципалитету две однокомнатные квартиры с чистовой отделкой для медицинских сотрудников. Кроме того, городской округ получит от застройщика еще 15 квартир с отделкой для расселения аварийного фонда. Из них восемь — однокомнатные, две — двухкомнатные, четыре — трехкомнатные, одна — четырехкомнатная. Важно отметить, что во всех квартирах выполнен ремонт, установлены стеклопакеты, радиаторы, сантехника и электрооборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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