Подмосковье 09 августа 2023, 14:21 Кабинет травматолога открыли в Дедовске по просьбам жителей Пресс-служба Истринской областной клинической больницы

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Кабинет амбулаторного приема травматолога открыли в Дедовске. Ранее жителям города, чтобы получить медицинскую помощь, приходилось ездить в Истру или Красногорск.

Для организации травмпункта выдели помещения, в которых провели ремонт.

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«Такого в Дедовске никогда не было. Это впервые, когда здесь на месте жителям Дедовска могут оказать необходимую помощь при травмах. Для этого организованы противошоковая палата, перевязочный, смотровой, гипсовый кабинеты, пункт вакцинации и экстренной профилактики», — рассказал заместитель главного врача по общим вопросам Истринской областной клинической больницы Марат Ахметов.

Пресс-служба Истринской областной клинической больницы Пресс-служба Истринской областной клинической больницы Пресс-служба Истринской областной клинической больницы Пресс-служба Истринской областной клинической больницы

Кабинет амбулаторного приема травматолога работает с 08:00 до 20:00. Вскоре он перейдет на круглосуточный режим работы.

Напомним, в июле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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