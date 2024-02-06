Подмосковье 06 февраля 2024, 16:35 Кабинет рентгенографии зубов заработал в Московской областном центре охраны материнства и детства ГБУЗ МО "МОЦОМД"

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Новый кабинет рентгенографии зубов открыли в Московском областном центре материнства и детства. Процедура не только позволяет сделать снимки, но и проконтролировать качество дальнейшего лечения.

«Даже при отсутствии видимых симптомов, детям рекомендуется периодически делать рентген-обследование зубов. Причинами для этого являются особенности развития зубочелюстного аппарата ребенка», — сообщила заведующая поликлиникой № 3 Ольга Муценко.

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Процедуру проведут по направлению стоматологов многопрофильного центра. Важно, что ребенку до двух лет рентген-снимок молочных зубов могут назначить только при особых показаниях. Например, при родовой травме, повлиявшей на развитие зубочелюстной системы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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