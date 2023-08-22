Подмосковье 22 августа 2023, 15:23 Кабинет МРТ открыли в поликлинике №2 в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Кабинет магнитно-резонансной томографии появился в поликлинике № 2 в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Диагностику в нем смогут проходить до 25 пациентов за смену.

Кабинет магнитно-резонансной томографии рассчитан на прием детей и взрослых. Для жителей будет доступна диагностика органов брюшной полости и малого таза, позвоночника, конечностей, суставов, головного мозга. Сделать обследование можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

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Новый аппарат использует технологии быстрого сканирования, включая режим Fast 3D. Кроме того, он менее шумный в сравнении с техникой предыдущего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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