Подмосковье 01 августа 2023, 11:29 Кабинет маммографии отремонтируют в больнице Лобни летом пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Ремонт кабинета маммографии продолжается в городской больнице Лобни. Там не только приведут в порядок помещение, но и установят современное медицинское оборудование.

Кабинет небольшой, поэтому работы идут быстро. Подрядчик уже провел вентиляцию и приступил к монтажу финишной отделки стен. Вскоре рабочие начнут укладку напольного покрытия, рентгенозащитных окон и дверей. Затем установят цифровой маммограф.

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«До завершения работ и ввода оборудования в эксплуатацию будет продолжена работа на аналоговом оборудовании. На сегодняшний день маммография — это наиболее эффективный способ выявления онкологических заболеваний груди на ранних стадиях их развития. На новом аппарате доза облучения будет очень низкая», — отметила заведующая отделением лучевой диагностики Татьяна Николина.

Все работу проведут в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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