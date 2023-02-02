Подмосковье 02 февраля 2023, 09:49 Кабинет маммографии открылся в городской больнице в Дедовске

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Жительницы Дедовска теперь смогут пройти обследование молочной железы в городской больнице. Там после ремонта открылся современный кабинет с цифровым маммографом. Ранее сделать маммографию можно было только в ближайших городах — в Истре и в Красногорске.

Необходимость в кабинете маммографии была большая. Теперь врачи смогут оперативно проводить диагностику. Это особенно важно в тех случаях, если у пациентки есть подозрения на онкологические заболевания.

«Женщины должны проходить плановые исследования и по диспансеризации, и по другим причинам. Они обращаются к акушеру-гинекологу, который рекомендует им сделать маммографию. Это важное исследование», — отметила врач-рентгенолог Наталья Николаева.

Этот современный метод диагностики позволяет увидеть на снимках патологии молочной железы и выявить опухоли. Врачи рекомендуют проходить такие обследования женщинам старше 40 лет каждые два года.

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