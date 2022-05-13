Кабинет маммографии начал работать в больнице Электростали

В больнице Электростали появился новый цифровой маммографический аппарат. Оборудование было закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение». Об этом рассказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.

«Женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографическое исследование не реже одного раза в два года. Своевременная диагностика позволяет выявить на ранней стадии различные заболевания, в том числе онкологические. Для повышения доступности обследований мы закупили в Электростальскую больницу новый цифровой маммографический аппарат стоимостью более 17 миллионов рублей», — сказала Светлана Стригункова.

Новый маммограф позволит специалистам получать высококачественное рентгеновское изображение, которое необходимо для точной диагностики. В сутки на аппарате будут проводить около 40 исследований.

«Я очень рада, что такой современный аппарат установили в нашей поликлинике. Удобно, что результаты исследований теперь приходят в личный кабинет на портале госуслуг», — поделилась жительница Электростали Мария Рахматуллина.

Пройти обследование жительницы могут по направлению участкового терапевта, врача-специалиста, а также при прохождении диспансеризации.

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.