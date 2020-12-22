Кабинет КТ заработал во временном ковидном госпитале Раменского

В Раменском городском округе работает временный ковидный госпиталь на базе торгового центра «Мой Молл». Там появился кабинет компьютерной томографии. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Новый аппарат компьютерной томографии заработал во временном госпитале для лечения пациентов с COVID-19.

«Новый КТ-аппарат будет применяться для проведения диагностики пациентам, поступающим во временный инфекционный госпиталь. Компьютерная томография позволяет выявлять различные заболевания, в том числе вирусную пневмонию. Такое исследование является основным видом диагностики органов грудной клетки», — отметил главный врач Раменской больницы Аркадий Коган.

В госпитале разместили 17 инфекционных отделений, в том числе реанимацию и приемное отделение. Также работает лаборатория, позволяющая проводить полный спектр необходимых анализов пациенту.