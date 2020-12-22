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    22 декабря 2020, 17:45

    Кабинет КТ заработал во временном ковидном госпитале Раменского

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Раменском городском округе работает временный ковидный госпиталь на базе торгового центра «Мой Молл». Там появился кабинет компьютерной томографии. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
    Кабинет КТ заработал во временном ковидном госпитале Раменского

    Новый аппарат компьютерной томографии заработал во временном госпитале для лечения пациентов с COVID-19.

    «Новый КТ-аппарат будет применяться для проведения диагностики пациентам, поступающим во временный инфекционный госпиталь. Компьютерная томография позволяет выявлять различные заболевания, в том числе вирусную пневмонию. Такое исследование является основным видом диагностики органов грудной клетки», — отметил главный врач Раменской больницы Аркадий Коган.

    В госпитале разместили 17 инфекционных отделений, в том числе реанимацию и приемное отделение. Также работает лаборатория, позволяющая проводить полный спектр необходимых анализов пациенту.