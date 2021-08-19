Кабинет компьютерной томографии появился в больнице Зарайска

Новый КТ-аппарат установили в центральной районной больнице Зарайска. Здесь появился целый кабинет для компьютерной томографии, который смогли обустроить в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Перед открытием кабинета в нем сделали ремонт. С новым КТ-аппаратом будут работать двое специалистов. За сутки смогут проводить до 40 исследований.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, компьютерная томография позволяет выявлять воспаления, опухоли и другие патологии.

Такая качественная диагностика должна быть доступна и жителям отдаленных территорий. В прошлом году в Зарайской больнице появился аппарат МРТ Светлана Стригункова.

Исследования смогут проводить для жителей Зарайска, Озер, Серебряных Прудов. Диагностику выполнят по полису ОМС, если есть назначение от врача.

«Сейчас у нас есть уже свой томограф. А значит, тысячи наших жителей не поедут в другие медицинские центры», — отметил глава городского округа Виктор Петрущенко.

Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения. Это очень важно для качественной диагностики.