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    19 августа 2021, 17:31

    Кабинет компьютерной томографии появился в больнице Зарайска

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Новый КТ-аппарат установили в центральной районной больнице Зарайска. Здесь появился целый кабинет для компьютерной томографии, который смогли обустроить в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    Кабинет компьютерной томографии появился в больнице Зарайска | Изображение 1

    Перед открытием кабинета в нем сделали ремонт. С новым КТ-аппаратом будут работать двое специалистов. За сутки смогут проводить до 40 исследований.

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, компьютерная томография позволяет выявлять воспаления, опухоли и другие патологии.

    Такая качественная диагностика должна быть доступна и жителям отдаленных территорий. В прошлом году в Зарайской больнице появился аппарат МРТ

    Светлана Стригункова.
    Кабинет компьютерной томографии появился в больнице Зарайска | Изображение 2

    Исследования смогут проводить для жителей Зарайска, Озер, Серебряных Прудов. Диагностику выполнят по полису ОМС, если есть назначение от врача.

    «Сейчас у нас есть уже свой томограф. А значит, тысячи наших жителей не поедут в другие медицинские центры», — отметил глава городского округа Виктор Петрущенко.

    Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения. Это очень важно для качественной диагностики.