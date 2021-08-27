Кабинет компьютерной томографии начал работать в Дзержинской городской больнице

В Дзержинской городской больнице запущена работа системы компьютерной томографии. Речь идет об аппарате Canon Aquilion Prime XP (TSX-303B).

Торжественную церемонию открытия кабинета КТ посетил глава города Сергей Будкин. Аппарат закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Мы два года с нетерпением ждали этот аппарат. Теперь нашим жителям не нужно ездить в другие города, необходимые исследования они смогут пройти в нашей больнице», — подчеркнула главный врач больницы Лира Овезова.

Также для кабинета КТ сделали отдельный вход. Перед установкой аппарата кабинет отремонтировали и установили пандус для колясок. Томограф будет работать в две смены и выполнять в день порядка 40 исследований. Для работы на новой медицинской технике специалисты прошли обучение. Диагностика будет проходить в рамках ОМС по назначению врача.

Как пояснила главный врач, исследования на новом компьютерным томографе позволят оказывать медицинскую помощь пациентам во многих профилях. Например, при заболеваниях легких, сосудов, урологических и гинекологических патологиях, воспалительных заболеваниях лор-органов, а также для своевременного выявления онкологических патологий.