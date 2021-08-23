Кабинет компьютерной томографии начал принимать пациентов в больнице Дзержинского

В Дзержинской больнице открылся кабинет компьютерной томографии. Он заработал в главном корпусе стационара. Теперь пациенты смогут проходить КТ-исследования в своем городе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Перед тем как в кабинете установили компьютерный томограф, в помещении сделали ремонт и установили пандус для маломобильных пациентов.

«Качественная диагностика должна быть доступна всем жителям Подмосковья. Исследования на новом компьютерном томографе позволят оказывать медицинскую помощь пациентам по многим профилям: заболевание легких, сосудов, эндокринологических, неврологических патологий, и что особенно важно для своевременного выявления онкологических патологий всех локализаций», — уточнила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Новый аппарат позволяет создавать цифровые изображения в 3D-формате. Снимки имеют высокое разрешение, а это важно для качественной диагностики и дальнейшего назначения лечения. Томограф в больницу купили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках реализации президентского проекта «Здравоохранение».

Кабинет будет работать в две смены. За день врачи смогут проводить до 40 исследований. Диагностику на компьютерном томографе будут делать не только жителям Дзержинского, но и Котельников. Пройти обследование можно бесплатно по полису ОМС. Назначение нужно получить у своего лечащего врача.

Для работы с новым аппаратом все специалисты прошли обучение.

«Очень удобно, что теперь компьютерную томографию можно сделать рядом с домом. Для меня, как для жителя города, это очень ценно. Все необходимые обследования прохожу по месту своего лечения, получив направление терапевта, и не надо далеко ехать», — поделилась жительница Дзержинского Ирина Мазяева.