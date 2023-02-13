Подмосковье 13 февраля 2023, 17:38 Кабинет кардиолога появится в поликлинике № 9 в поселке Томилино

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Кабинет врача-кардиолога появится в поликлинике № 9 в поселке Томилино. Вопрос об организации приема специалиста в медучреждении был поднят в феврале на встрече Совета ветеранов с администрацией округа и руководством Люберецкой областной больницы.

Согласно стандартам, для оказания помощи по профилю «кардиология» медучреждение должно иметь не менее 20 тысяч прикрепленного населения. Поликлиника поселка Томилино принимает около 17 тысяч человек, однако по пожеланию жителей штатное расписание поликлиники изменилось, и сейчас проводится лицензирование по профилю «кардиология».

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До открытия кабинета кардиолога в поселке Томилино пациенты продолжат обслуживаться в поликлинике № 3 в поселке Вуги.

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