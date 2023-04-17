Подмосковье 17 апреля 2023, 14:47 Кабинет диспансеризации открылся в поликлинике № 2 в Химках Пресс-служба ГАУЗ МО Химкинской областной больницы

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В поликлинике № 2 в Химках заработал кабинет № 3052. В нем ежедневно с 08:00 до 15:00 можно пройти профилактический осмотр и диспансеризацию.

Профосмотры проводят ежегодно. Они помогают выявить заболевания на ранних стадиях. Диспансеризация взрослого населения состоит из двух этапов. Взрослые в возрасте 18-39 лет должны проходить ее раз в три года, старше — ежегодно.

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Во время профосмотра пациент заполнит анкету, ему измерят вес, рост, талию и рассчитают индекс массы тела, исследуют артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, риски сердечно-сосудистых заболеваний, сделают флюорографию при необходимости, электрокардиографию в покое и измерят внутриглазное давление. Также врач проведет консультацию и возьмет общий анализ крови.

На первом этапе диспансеризации медики выявляют хронические неинфекционные болезни. Для уточнения диагноза пациента могут отправить на второй этап процедуры.

Для выявления онкозаболеваний важно исследовать кал на скрытую кровь, а также делать гастроскопию в 45 лет. Женщинам следует наблюдаться у гинеколога, проводить цитологическое исследование мазка с шейки матки один раз в три года и делать маммографию раз в два года. Мужчинам необходимо сдавать анализы на определение простат-специфического антигена в крови у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет.

Углубленная диспансеризация нужна перенесшим коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье внедряют новый стандарт поликлиник. Он изменит устаревшие подходы к приему пациентов и по многим направлениям сократит время ожидания в очередях.

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