Подмосковье 28 января 2023, 12:53 Кабельный завод в Подольске провел экскурсию для школьников

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Кабельный завод «СПКБ Техно» провел экскурсию для девятиклассников школы № 21 из Подольска. Специалисты предприятия рассказали и наглядно показали ребятам работу производства.

Желающих узнать о тонкостях изготовления кабеля оказалось так много, что пришлось даже составить график посещения цехов.

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«Мы увидели большой интерес детей к инженерной работе, поэтому сейчас проводим от одной до двух экскурсий в неделю, которые стали регулярными. Основной наш вид деятельности — это кабельно-проводниковая продукция. Показываем этапы производства кабеля, волочение, скрутку, упаковку, тестирование. Дальше идем в машиностроительный участок, где показываем станки, на которых делаем нашу продукцию. Изюминкой экскурсии являются багги и фотоссесия», — рассказал директор «СПКБ Техно» Максим Тугучев.

Ребята во время экскурсии ознакомились со всеми этапами технологического процесса на предприятии.

Сейчас на территории Подольска 48 образовательных учреждений. В рамках профориентационной работы старшеклассники посещают различные организации и предприятия городского округа.

Первая практика проведения подобных мероприятий появилась два года назад. Администрация муниципалитета поддержала эту инициативу, чтобы школьникам было проще определиться с выбором будущей профессии и выбором предметов на ЕГЭ или ОГЭ.

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