Подмосковье 19 июля 2023, 11:39 Кабельный завод из Подольска присоединился к нацпроекту «Производительность труда» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Подольсккабель» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». В ближайшее время предприятие проведет диагностику производственного потока и создаст эталонный участок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Генеральный директор компании Михаил Громов заявил, что основная цель участия в нацпроекте — рост производительности труда. «Подольсккабель» работает по программе импортозамещения и является одним из ведущих предприятий кабельной отрасли.

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В рамках проекта эксперты Регионального центра компетенций Подмосковья обучат сотрудников инструментам бережливого производства и окажут заводу всестороннюю поддержку при переходе на новый уровень производственной системы.

Подмосковным компаниям напоминают, что подать заявку на участие в нацпроекте можно через портал Производительность.рф.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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