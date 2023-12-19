Подмосковье 19 декабря 2023, 14:54 Кабельные линии обновили в 4 населенных пунктах Солнечногорска Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Более 600 метров нового кабеля проложили в городском округе Солнечногорск. Это повысило надежность электроснабжения в четырех населенных пунктах — Пешки, Ложки, Гончары и Поварово.

Представители компании «Россети Московский регион» завершили прокладку нового кабеля протяженностью более 600 метров. Работы проводили с октября по середину декабря. В итоге более трех тысяч жителей городского округа Солнечногорск обеспечены качественным электроснабжением.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Ввели в работу дополнительный кабель на центрально-распределительный пункт, который позволит увеличить качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей их четырех населенных пунктов муниципалитета», — рассказал старший мастер Солнечногорского РЭС филиала «Россети Московский регион» Александр Ефремкин.

Он добавил, что по программе повышения надежности электроснабжения потребителей городского округа Солнечногорск за два года планируется заменить более 70 километров кабельных линий.

С начала года специалисты компании «Россети Московский регион» отремонтировали 34 трансформаторные подстанции, проложили свыше четырех километров кабельных линий, заменили более 20 километров голого провода, а также установили 183 новых опор линий электропередачи.

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