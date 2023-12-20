Подмосковье 20 декабря 2023, 12:36 Кабанов из микрорайона Дружба в Мытищах перевезут в охотхозяйство пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Диких кабанов из микрорайона Дружба в Мытищах перевезут в естественную среду обитания. Это сделают для безопасности жителей и самих животных.

Вопрос отлова диких кабанов в микрорайоне Дружба обсудили на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации городского округа Мытищи.

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Животные уже не первый месяц выпрашивают еду возле магазинов и домов в микрорайоне Дружба. Они вышли из леса в поисках пропитания. Однако теперь их популяция возросла, а поведение приняло агрессивный характер.

«Животные плотно заходят в микрорайон, создают прямую угрозу для жителей. Ограждение парка их никак не сдерживает. На комиссии по чрезвычайным ситуациям принято единогласное решение. В ближайшие дни будет проведен отлов животных, а в дальнейшем их перемещение в естественную среду», — сказал директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

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