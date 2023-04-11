Подмосковье 11 апреля 2023, 20:06 Подмосковные маршруты до обсерваторий ко Дню космонавтики включили в карту ЦППК АО «Центральная ППК»

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила экскурсионную карту, приуроченную ко Дню космонавтики. В гиде описаны маршруты на электропоезде до станций, где расположены знаковые астрономические организации.

Граждане смогут добраться экспресс-маршрутами ЦППК до обсерваторий в Звенигороде и в Пущине. Также пассажирам предложено посетить Музей космонавтики в Калуге, Звездный Городок, парк «Патриот» и Владимирский планетарий.

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Актуальное расписание движения поездов можно узнать на сайте ЦППК.

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