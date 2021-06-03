Подмосковье привлекает крупных производителей особыми условиями и быстрыми решениями. Благодаря этому агропромышленный холдинг «Мираторг» успешно производит и реализует качественную продукцию. Об этом на полях ПМЭФ в интервью «360» рассказал президент компании Виктор Линник.

Подмосковье — лучший регион

«Один из основных факторов — удобство работы в Московской области, нам комфортно работать при строительстве и реализации крупных проектов. В области решается все очень быстро. Это один из лучших регионов по скорости принятия решений. Удобно и с точки зрения логистики. У нас в планах увеличение производства в два раза», — рассказал Линник.

Он отметил, что логистическая инфраструктура важна в части доставки продуктов питания для жителей Подмосковья по конкурентным и максимально доступным для людей ценам. Первый распределительный центр был запущен осенью, там работают порядка 400 человек — в результате получилось 12 миллиардов инвестиций.

«Бизнес прозрачный, средняя зарплата около 50 тысяч рублей. Мы бы не смогли все так быстро построить, если бы не скорость в принятии решений у властей региона. Это ежедневная работа», — подчеркнул глава компании.

Он также поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за то, что во время пандемии все решения были взвешены, стройка практически не замораживалась.

В Подмосковье к предпринимателям относятся с уважением. Наша цель — это доступные продукты питания высокого качества Виктор Линник.

«Мираторг» закупает массовую продукцию — сыры, есть линии по производству бургеров, производятся натуральные морсы. Первый серьезный шаг в развитии был сделан в Московской области благодаря созданным для этого условиям.

О продукции

Линейка расширяется исходя из спроса потребителей. Все хотят, чтобы продукты были вкусными, экологичными, безопасными и по приемлемой цене. В компании получается это сочетать благодаря предприятию, построенном в Дмитровском округе.

«Мы проводим тендеры для поставки продукции. На них участвует все, кто хочет — это средние, крупные и маленькие производители. Стараемся идти навстречу. Требования у нас достаточно жесткие, если не будет качественного сырья, невозможно получить качественный продукт. В Подмосковье, помимо фермеров, развиваются крупные предприятия по производству молока и сыров», — сообщил глава компании.

В второй раз компания проинвестировала 12 миллиардов рублей, в третий планируют инвестировать более 10 миллиардов. Сейчас как холдинг «Мираторг» производит 800 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Реализация третьего проекта распределительного центра позволит производить 1,5 миллиона тонн. Автоматизация проекта будет достаточно высокая, чтобы избежать ручного труда.

Про окупаемость

«Мы ничего не делаем, чего не имеет окупаемости. Окупаемость третьего этапа распределительного центра порядка 80 лет будет. Это нормальная окупаемость, в Европе она еще выше», — объяснил Линник.

Компания экспортирует в более чем 50 стран — Катар, Саудовская Аравия, бывшие страны СССР. Экспорт очень выгоден. В этом году объем экспорта вырос вдвое и достиг в компании 30 миллиардов рублей. Большая часть продукции проходит через распределительный центр в Домодедово.