Подмосковье 07 мая 2023, 00:26 Росгвардейцы из Можайска присоединились к патриотической акции «Поклонимся» в преддверии 9 Мая Росгвардия Московской области

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Росгвардейцы совместно с замглавы Можайска Марией Азаренковой, ветеранами службы и курсантами «Гвардейской смены» возложили цветы и преклонили колено к мемориалу героям, павшим в боях за Родину. Тем самым сотрудники присоединились к патриотической акции «Поклонимся».

Мероприятие посвятили Дню Победы.

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Можайск тесно связан с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Бои на Можайском направлении являлись составной частью Московской стратегической оборонительной операции. На этой земле в годы войны погибло около 30 тысяч военных и гражданского населения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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