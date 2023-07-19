Подмосковье 19 июля 2023, 10:31 Завод альпинистского оборудования построят в Истре Застройщик "Венто-2М"

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Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство второй очереди производственно-складского комплекса по выпуску альпинистского оборудования в Истре. Там смогут получить работу 200 человек.

Как рассказали в министерстве, новый корпус компании «Венто» оборудуют необходимым швейным оборудованием. Также будут построены учебный центр и испытательная лаборатория для изучения и проверки новых разработок.

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«Венто» — ведущий производитель средств защиты от падения с высоты в России. Продукцию предприятия используют на промышленных площадках и альпинистских маршрутах. Компания разрабатывает и выпускает несколько сотен наименований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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