Подмосковье 21 июля 2023, 16:59 К электрическим сетям «Мособлэнерго» за полгода присоединилось более 7 тысяч новых объектов Мособлэнерго

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За первое полугодие 2023 года специалисты «Мособлэнерго» присоединили 7201 объект к электросетям компании на общую мощность 197 мегаватт, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области. Ежедневно сотрудники проводили около 40 новых подключений.

Компания «Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых объектов. В 2023 году к сети организации подключили Егорьевский историко-художественный музей, начальные школы на 400 мест в поселке Глебовский городского округа Истра и в Луховицах, здание спортивно-репетиционного зала Московского Губернского колледжа искусств в Химках и другие объекты.

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Специалисты подключают к электрическим сетям энергопринимающие устройства ИП, юридических и физических лиц. Технологическое присоединение выполняется при первичном присоединении к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности оборудования и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

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