Экологический контроль. К борьбе с нелегальными свалками в Подмосковье подключат общественников

Представители общественных организаций и НКО помогут бороться с нелегальным мусором в Подмосковье. Они станут общественными инспекторами по охране окружающей среды и наравне с органами власти будут участвовать в проверках, выявлять нарушителей и следить за решением проблемы загрязнения территорий.

Задачу привлечь общественников к участию в экологическом контроле и выявлении нарушителей поставил Владимир Путин. По поручению президента, сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти и вести к принятию конкретных мер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства обеспечить порядок в сфере утилизации строительных отходов и ТКО вместе с представителями общественных организаций и НКО, а также осуществить экологический контроль с привлечением общественных инспекторов.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского, на территории области образуется и доставляется большое количество отходов производства и потребления, в том числе большая масса твердо-коммунальных отходов и отходов от строительства и сноса, в том числе отходов грунтов.

«В регионе сегодня порядка 200 организаций осуществляют деятельность по утилизации строительных отходов и ТКО. Они имеют лицензию на деятельность по обращению с отходами», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Антон Велиховский добавил, что вместе с ними деятельность по утилизации отходов на территории региона ведут множество предприятий, работа которых не соответствует нормам экологического законодательства. С ними в Подмосковье продолжают бороться.

«Совместно с общественными инспекторами „Национального экологического корпуса“ при выявлении нарушений мы будем принимать самые жесткие меры — вплоть до отзыва лицензий, приостановления деятельности и подачи материалов в правоохранительные органы», — сказал министр.

Чтобы выявить нарушителей правил обращения с отходами, региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства привлечет инспекторов из «Национального экологического корпуса». В течение шести месяцев будут проводиться совместные проверки организаций, осуществляющих деятельность по обращению с отходами производства и потребления.

«В связи с увеличившимся количеством жалоб от жителей, „Национальный экологический корпус“ решил разобраться в проблеме несанкционированных свалок строительных отходов и ТКО. Отходы, поступающие недобросовестными утилизаторами, которые должны были перерабатываться и вводиться во вторичный оборот, наносят вред окружающей среде. Поэтому „Национальный экологический корпус“ ставит на контроль экологическую ситуацию Московской области», сообщил директор «Национального экологического корпуса» Виктор Табачков,

Совместные рейды общественников будут проходить не реже одного раза в неделю во всех муниципалитетах Подмосковья. Ознакомиться с результатами проверок можно будет на сайтах регионального Министерства ЖКХ и «Национального экологического корпуса».