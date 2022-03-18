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    18 марта 2022, 15:35

    Жители Дмитрова присоединились к акции #СвоихНеБросаем в поддержку армии России

    Александр Иванов

    Жители Дмитрова присоединились к всероссийской акции #СвоихНеБросаем в поддержку ВС РФ. Участники развернули огромную георгиевскую ленту, сложив ее в форме буквы Z.

    Этот знак наносят на военную технику, которую подразделения Вооруженных сил РФ используют в ходе спецоперации.

    Часть жителей Дмитрова, присоединившихся к флешмобу, пришли на площадь города с флагами России.

    Сегодня патриотические акции прошли и других городах Московской области. В частности, в Красногорске ее участниками стали почти 300 человек. А в деревне Дубровицы приняли танцевальную эстафету #Россия_Мы.

    Танцевальный номер исполнили артисты государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко». Артисты решили показать объединяющую силу народов России.

    «Подмосковье говорит нашим воинам: „Мы верим в правду и в наших ребят“. Московская область передает эстафету всей России», — отметили участники флешмоба.