Дети и родители Лосино-Петровского присоединились к акции «Доброе дело»

Продукты, книжки, канцелярию и игрушки принесли дети, родители и юнармейцы городского округа Лосино-Петровский в местную школу. Там проходит сбор помощи жителям Донбасса в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Одна из пришедших на пункт сбора гуманитарной помощи жительница городского округа рассказала, что купила для детей сладости, для младенцев детское питание и консервы для взрослых жителей.

Участник местного отделения движения «Юнармия» назвал акцию по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса благородным делом.

«На базе нашего военно-патриотического клуба создан поисковый отряд Рубеж-2018. Мы занимаемся поиском погибших бойцов Красной Армии», — поделился молодой человек.

Всю гуманитарную помощь у местных жителей принимают добровольцы. Они фасуют грузы по коробкам: разделяют макароны и крупы с детским питанием, канцелярией и игрушками.

«Это очень важно для каждого ребенка, для каждой семьи, каждой матери. Ведь там сейчас голод, магазины опустошены, а у нас есть возможность помочь нуждающимся», — отметила волонтер Валерия Шумакова.

Принимающие участие в акции «Доброе дело» школьники Лосино-Петровского написали письма и нарисовали картинки для военнослужащих. Цитату одного из посланий привела заместитель директора по воспитательной работе школы № 2 имени Дагаева Надежда Ершова.

«„Здравствуй дорогой наш защитник Родины. Я хочу пожелать тебе доблести в бою с опасным врагом“. Это пишут наши дети тем воинам, которые находятся в горячей точке», — заявила она.

Работа волонтерских центров в городском округе, где собирают помощь для жителей Донбасса продолжается второй месяц. Всего жители и предприятия Лосино-Петровского собрали 50 тонн груза. Теперь к сбору помощи присоединились и школьники.

«Дети всего города готовили и собирали гуманитарный груз целую неделю. Сейчас мы сфотографировались с детскими рисунками. Важно передать всю теплоту наших душ людям в Донбассе, на Украине, которые сейчас находятся под гнетом неонацистов. Возможно даже не сама помощь материальная. Самое главное — настроение, искренние душевные порывы наши», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

С его мнением согласился заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московский области Александр Стручев.

«Именно дело, не слова, объединяет народ, объединяет в добрых делах. Это то, что необходимо было сделать и то, что мы сегодня делаем», — заявил он.

Пункты приема гуманитарной помощи открыты в школах округа. После сборки и фасовки груз доставят в распределительный центр Домодедова, а потом — в Донбасс и освобожденные территории Украины.

Идею организовать акцию «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса губернатору Московской области Андрею Воробьеву предложили школьники. Глава региона одобрил инициативу и подчеркнул, что с поддержкой детей можно сделать большое количество добрых дел. Воробьев предложил главам городских округов обратить внимание на эту акцию и обязательно к ней присоединиться.