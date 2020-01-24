К «Активному долголетию» присоединятся пенсионеры из Мытищ. Новый клуб откроет известный артист

27 января в Мытищах откроется первый в новом году клуб «Активного долголетия». В нем примет участие известный актер и телеведущий Эдуард Радзюкевич. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В новом клубе появятся зоны для творчества, отдыха и психологической разгрузки, компьютерный класс и кинозал на 36 мест. Клуб будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. Все занятия в рамках программы «Активное долголетие» будут бесплатными.

В компьютерном классе можно научиться использовать новые технологии. Все курсы компьютерной грамотности адаптированы для пенсионеров. В кинозале участники «Активного долголетия» смогут увидеть фильмы и презентации. Здесь же будут собираться члены клуба «Любители кино». Также пенсионеров научат правовой и экономической грамотности. А в зоне психологической разгрузки ежедневно будет работать психолог.

Губернаторская программа «Активное долголетие» стартовала в октябре прошлого года. Она разработана для людей старшего поколения в рамках нацпроекта «Демография». Для участников проекта организуются бесплатные спортивные, творческие мероприятия, а также туристические экскурсии. Подробнее ознакомиться с проектом можно здесь.

Подробнее о проекте можно узнать здесь.