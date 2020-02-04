Память о сражениях. К 75-летию Победы жители Дубны приведут в порядок военные мемориалы

Мемориал ДОТ (Долговременная оборонительная точка — прим. ред.) — реальный участник Великой Отечественной войны. Он входил в линию обороны, именно здесь проходила прифронтовая полоса. Ожесточенные бои велись осенью и зимой 1941 года. Спустя почти 80 лет, этот и другие памятники Дубны благоустраивают волонтеры.

Несколько лет назад здесь высадили туи и установили ограждение. Теперь появится и информационная табличка.

«Мы решили поставить информационную табличку, где будет сказано, что этот противоосколочный колпак был установлен в честь 30-летия Победы в 1975 году в память о военнослужащих 257-го отдельного авиационного артиллерийского дивизиона», — рассказал житель городского округа Тимур Карягин.

Источник фото: телеканал «360»

На территории Дубны от линии обороны осталось несколько пулеметных колпаков времен Великой Отечественной войны. Линия ПВО, которая находилась здесь, не только защищала подступы к столице, но и обороняла стратегически важные объекты — плотину и гидроэлектростанцию. Этот ДОТ — один из ее элементов. Он изготовлен в апреле 1942 года. На нем осталась видна выбитая 78 лет назад дата. Раньше ДОТ был повернут на северо-запад — немцев ждали по воде, на катерах.

«Он — единственный из всех колпаков, который до последнего находился в своей боевой позиции. Подходя к нему, можно было понять, где что было расположено и куда он собирался стрелять», — рассказал краевед Владимир Рагозин.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один пулеметный колпак находится в лесопарковой зоне Дубны. Поблизости видны остатки блиндажей и других оборонительных сооружений. Стоят они тут со времен войны или новодел — точных сведений нет. Но за его состоянием тоже присматривают.

Источник фото: телеканал «360»

«Вандалы его разрисовали баллонной краской. Мы обратились в полицию и в администрацию. Администрация сразу отреагировала, убрали следы вандализма. Мы провели субботник. ОМВД Дубны завело уголовное дело по факту вандализма», — рассказал житель Дубны Александр Быков.

Источник фото: телеканал «360»

Третий аутентичный ДОТ военного времени достали из воды строители во время возведения моста. По словам историков, скорее всего, он находился на правом берегу Волги в составе Калязинского рубежа обороны. Его также в преддверии юбилея Победы приведут в порядок.