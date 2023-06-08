Подмосковье 08 июня 2023, 15:33 Южный рынок в Подольске признали лучшей точкой розничной торговли в России Источник фото: администрация городского округа Подольск

Читать 360tv в

Южный рынок в Подольске победил на всероссийском конкурсе «Торговля России-2023» в номинации «Лучший розничный рынок». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Организатором конкурса выступило министерство промышленности и торговли России. В этом году члены жюри рассмотрели почти 1,5 тысячи заявок на участие. Критериями оценки предприятий стали внешний облик объектов и их посещаемость.

Реклама

Главная цель конкурса — выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».