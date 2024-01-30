Важное 30 января 2024, 12:20 Трассу ЮЛА в Подмосковье достроят к концу 2024 года — Андрей Воробьев Андрей Воробьев назвал строк завершения строительства трассы ЮЛА в Подмосковье

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Долгожданная Южно-лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ключевая трасса улучшит транспортную ситуацию минимум для 3,5 миллиона жителей Подмосковья и Москвы. Она продлится на 45 километров через Раменский и Ленинский округа, Люберцы, Лыткарино, Балашиху.

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«Москва и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Все это заставляет нас реализовывать масштабные проекты. Благо они поддержаны нашим президентом. Сегодня на таком объекте мы с вами присутствуем. Это мост через Москву-реку — 45 километров. Пять муниципалитетов соединит эта дорога. От Варшавки до М-12, Горьковскую трассу, трассу Москва — Казань», — рассказал Андрей Воробьев.

ЮЛА возьмет начало на Варшавском шоссе вблизи «Бутово-парк» в Ленинском городском округе и пройдет до микрорайона Зенино в Люберцах, где соединит московскую Северо-Восточную хорду с трассой М-12.

Мы начали строить ее в марте прошлого года. К концу этого года должны закончить. Андрей Воробьев

Строителям трассы приходится перекладывать в процессе работы большое количество коммунальных сетей.

«Когда строишь в мегаполисе, сложная задача — переложить газ, высокое напряжение электричества и все коммуникации. Поэтому работают сегодня около трех тысяч человек, а в пике будет под 5,6 тысячи. Задача — эту дорогу сдать к концу года», — заключил глава Подмосковья.

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