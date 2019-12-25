Два дома комплекса «Южная долина» достроили в Подмосковье. Квартиры получат 93 дольщика

Дома №№11 и 12 жилого комплекса «Южная долина» в Ленинском округе получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Находится жилой комплекс «Южная долина» в поселке Мещерина. Застройщиком является компания «Южные горки».

«Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован застройщиком на второй квартал 2017 года. Однако в связи с отсутствием финансирования строительство велось медленными темпами», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Таким образом, в ближайшее время новоселье к домах №№11 и 12 отметят 93 дольщика. Следующими по плану введут в эксплуатацию корпуса №№13 и 14.