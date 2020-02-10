Юркину горку открыли в Дубне. Теперь это самый высокий спуск в городе
Высота Юркиной горки составляет 131 метр над уровнем моря. Но для новичка сверху спуск кажется бесконечным. Новые горнолыжные склоны решили протестировать как местные любители, так и новички.
Новичков собралось много, поскольку горка только что открылась. К ее созданию приступили летом, осенью разровняли и ждали, когда выпадет снег. Но из-за теплой зимы техническое открытие состоялось только сегодня. Склоны еще будут досыпать и улучшать.
«Обязательно будут продолжаться работы. Источник финансирования будем искать. А жители скажут, что им надо, где и как. Потом дадим статус территории», — отметил глава г. о. Дубна Максим Данилов.
Юркиной горку назвали в честь автора идеи. Дубненский предприниматель Юрий Никифоров вырос на левом берегу Дубны. Сейчас он живет на другом и катается с детьми на склонах пика Тяпкина. Но для родного микрорайона решил сделать горку не хуже.
«Иногда у строителей возникает проблема избыточных грунтов, и они ее так или иначе решают. В этом есть возможность дальше продолжить строительство этой горки. В ОЭЗ и на других стройках будут выкапываться лишние грунты», — сообщил житель г. о. Дубна Юрий Никифоров.
Пик Тяпкина, который раньше был единственным местом для зимних катаний, Юрий взял за образец. Потомки дубненского физика идею одобрили. Его сын, Игорь Тяпкин, вместе с семьей тоже решил опробовать новый спуск.
«Он сам всегда был очень горд этим. Говорил, что не надо его именем никаких улиц называть, он для них ничего не сделал. А вот это — да. Пусть будет, потому что действительно есть за что», — рассказал об отце житель г. о. Дубна Игорь Тяпкин.
На новом спуске нашли себе место и те, кто на ледянках, и лыжники, и даже любители экстремальных видов спорта. Дмитрий Кокорев, инструктор по сноуборду, тоже обследовал один из самых крутых склонов Юркиной горки. После проката у него даже появилось несколько предложений, как организовать здесь трассу для сноуборда.
«Многофункциональный трамплин: одна часть больше подходит для новичков, там поменьше амплитуда и длина пролета. А рядом — для профессионалов. Вполне логично их рядом размещать», — заявил инструктор по сноуборду Дмитрий Кокорев.
Работы еще предстоит много. Поэтому начали объединяться энтузиасты: создали «Клуб любителей горки». Его основатель Юрий Курлапов уже запланировал первый субботник, составил список единомышленников.
«Это — первое, но не последнее мероприятие для активных граждан. Весной, когда подсохнет, мы соберем истинных любителей и устроим еще один праздник. Он будет состоять из двух частей: труд на благо общества и праздник с хороводами», — подчеркнул житель г. о. Дубна Юрий Курлапов.
Первый праздник удался, Юркину горку дубненцы одобрили. На склонах побывали и снегокаты, и тюбинги. А после всех желающих ждал горячий чай и печенье. Теперь местные жители составят проекты по дальнейшему благоустройству новых склонов.