Юркину горку открыли в Дубне. Теперь это самый высокий спуск в городе

В Дубне открыли Юркину горку — самый большой спуск в городе, созданный по инициативе местного жителя. Протестировать новые склоны собрались, как опытные спортсмены, так и новички. Следующий этап — благоустройство.

Высота Юркиной горки составляет 131 метр над уровнем моря. Но для новичка сверху спуск кажется бесконечным. Новые горнолыжные склоны решили протестировать как местные любители, так и новички.

Новичков собралось много, поскольку горка только что открылась. К ее созданию приступили летом, осенью разровняли и ждали, когда выпадет снег. Но из-за теплой зимы техническое открытие состоялось только сегодня. Склоны еще будут досыпать и улучшать.

«Обязательно будут продолжаться работы. Источник финансирования будем искать. А жители скажут, что им надо, где и как. Потом дадим статус территории», — отметил глава г. о. Дубна Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Юркиной горку назвали в честь автора идеи. Дубненский предприниматель Юрий Никифоров вырос на левом берегу Дубны. Сейчас он живет на другом и катается с детьми на склонах пика Тяпкина. Но для родного микрорайона решил сделать горку не хуже.

«Иногда у строителей возникает проблема избыточных грунтов, и они ее так или иначе решают. В этом есть возможность дальше продолжить строительство этой горки. В ОЭЗ и на других стройках будут выкапываться лишние грунты», — сообщил житель г. о. Дубна Юрий Никифоров.

Источник фото: телеканал «360»

Пик Тяпкина, который раньше был единственным местом для зимних катаний, Юрий взял за образец. Потомки дубненского физика идею одобрили. Его сын, Игорь Тяпкин, вместе с семьей тоже решил опробовать новый спуск.

«Он сам всегда был очень горд этим. Говорил, что не надо его именем никаких улиц называть, он для них ничего не сделал. А вот это — да. Пусть будет, потому что действительно есть за что», — рассказал об отце житель г. о. Дубна Игорь Тяпкин.

Источник фото: телеканал «360»

На новом спуске нашли себе место и те, кто на ледянках, и лыжники, и даже любители экстремальных видов спорта. Дмитрий Кокорев, инструктор по сноуборду, тоже обследовал один из самых крутых склонов Юркиной горки. После проката у него даже появилось несколько предложений, как организовать здесь трассу для сноуборда.

«Многофункциональный трамплин: одна часть больше подходит для новичков, там поменьше амплитуда и длина пролета. А рядом — для профессионалов. Вполне логично их рядом размещать», — заявил инструктор по сноуборду Дмитрий Кокорев.

Источник фото: телеканал «360»

Работы еще предстоит много. Поэтому начали объединяться энтузиасты: создали «Клуб любителей горки». Его основатель Юрий Курлапов уже запланировал первый субботник, составил список единомышленников.

«Это — первое, но не последнее мероприятие для активных граждан. Весной, когда подсохнет, мы соберем истинных любителей и устроим еще один праздник. Он будет состоять из двух частей: труд на благо общества и праздник с хороводами», — подчеркнул житель г. о. Дубна Юрий Курлапов.

Источник фото: телеканал «360»

Первый праздник удался, Юркину горку дубненцы одобрили. На склонах побывали и снегокаты, и тюбинги. А после всех желающих ждал горячий чай и печенье. Теперь местные жители составят проекты по дальнейшему благоустройству новых склонов.