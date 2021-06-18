Юристы подтвердили законность введения обязательной вакцинации ряда работников в Подмосковье

Введение в Подмосковье обязательной вакцинации отдельных категорий людей, чтобы защитить население от коронавируса, законно. Об этом заявили адвокаты при правительстве.

«В условиях крайней необходимости (а мы находимся в такой ситуации) говорить о том, что обязательная вакцинация людей, работающих с населением, нарушает конституционные права, не только неразумно, но и преступно. Кто-то легко переносит болезнь, кто-то очень тяжело, кто-то просто погибает», — процитировала пресс-служба правительства Подмосковья слова члена Совета при президенте РФ по правам человека, адвоката Шоту Горгадзе.

По словам члена Общественной палаты Подмосковья, адвоката Андрея Губанова, в соответствии с Конституцией РФ на органы власти возложены обязанности заботиться о жизни и здоровье россиян.

«41-я статья Конституции гарантирует каждому здоровье и медицинскую помощь. <…> Это совершенно нормально. Это не действует в противовес Конституции, которая возлагает на государство соблюдение этих <…> обязательств», — добавил юрист.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов заявил, что права и свободы россиянина могут быть ограничены законом «в той мере, в какой это необходимо» для защиты здоровья и безопасности государства. Он отметил, что об этом прямо сказано в статье 51. Эксперт подчеркнул, что введение обязательной вакцинации также не противоречит и трудовому законодательству.

Накануне губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что запись на прививку уже выросла до 30–35 тысяч человек в сутки.