Подмосковье 25 августа 2023, 17:35 Юрий Бурлаков из Наро-Фоминска победил на конкурсе «Лесник года» Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Итоги конкурса «Лесник года» подвели в Подмосковье. В этом сезоне лучшим по профессии стал представитель Наро-Фоминска Юрий Бурлаков.

Конкурс провели в преддверии Дня работников леса. За звание лучшего по профессии боролись 19 специалистов из всех филиалов «Мособллес». Испытания проводились на территории Виноградовского лесничества.

Реклама

«Работники состязались в изготовлении деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведению костров и тушению условных пожаров, а также показывали свои умения в работе с буссолью. Нужно было показать владение техникой посадки саженцев с открытой корневой системой, с помощью глазомера определить состав и полноту насаждения на лесном участке», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Безоговорочным победителем соревнований стал Юрий Бурлаков из Наро-Фоминского филиала «Мособллес». Второе место у Николая Гражданцева (Виноградовский филиал), третье — у Андрея Герасимова (Шатурский филиал).

В конце смотра все желающие — участники и гости — смогли проверить свои навыки владения ручной бензопилой и поучаствовать в соревновании на самый тонкий срез бревна. В этом состязании победу также одержал Юрий Бурлаков — его спил составил всего 5,97 миллиметра.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заметил, что такие конкурсы повышают мастерство лесничих, их профессионализм, делают лесное хозяйство более привлекательным для молодежи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».