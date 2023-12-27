Подмосковье 27 декабря 2023, 19:56 Юрий Башмет пригласил гостей выставки «Россия» на фестиваль Чайковского в Клину

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На подмосковном стенде прошел День Московской области. В рамках мероприятия состоялась встреча с альтистом и дирижером Юрием Башметом. Он рассказал о фестивале искусств Петра Чайковского в Клину.

«Само место, где проходит фестиваль, удивительные люди, которые приходят на концерты, особые ощущения, которые испытывают участники, выступая на фестивале. Все вместе и создает уникальность этого многолетнего проекта», — заявил Башмет.

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Для гостей фестиваля подготовят выступления звезд классической музыки, актеров, спецпроекты, премьеры, музыкальные эксперименты. В следующем году фестиваль будет 10-м по счету.

«Со всех концов Подмосковья приезжают юные талантливые ребята, ученики музыкальных школ, и выдающиеся педагоги из лучших образовательных учреждений столицы дают им мастер-классы», — сообщил директор музея-заповедника Игорь Корнилов.

В прошлом году фестиваль посетили восемь тысяч человек.

Ранее День Московской области на выставке-форуме «Россия» открыл губернатор Андрей Воробьев. Глава региона поприветствовал гостей стенда Подмосковья и рассказал об интересных локациях.

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