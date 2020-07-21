Юрий Башмет даст в Клину два концерта для врачей, работающих с COVID-19

С 31 июля по 9 августа в Клину пройдет VI Фестиваль искусств имени П. И. Чайковского. Народный артист СССР, художественный руководитель фестиваля маэстро Юрий Башмет даст два концерта для врачей и волонтеров, работающих с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Русского концертного агентства.

Концерты проведут на открытом пространстве — на Большой сцене Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину. Мероприятия пройдут 31 июля и 9 августа — в день открытия и закрытия фестиваля.

Для врачей и волонтеров выступят два коллектива Юрия Башмета: обладатель «Грэмми» — камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

В программе фестиваля в Клину собраны разные направления искусств, близкие самому Чайковскому: музыка, драматический театр, балет. В мероприятиях фестиваля примут участие Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Николай Цискаридзе, Всероссийский юношеский симфонический оркестр и многие другие.

Юрий Башмет в этом году стал художественным руководителем фестиваля.

Все представления проведут в формате openair сразу на нескольких сценах: на большой поляне музея-заповедника, где будет установлена концертная площадка на почти 600 посадочных мест со специальной рассадкой зрителей, а также на единственной в Подмосковье сцене на воде в парке «Сестрорецкий». В данный момент ведется большая работа по формированию специальных правил обеспечения безопасности зрителей и участников фестиваля во время его проведения.

Весной прошлого года фестиваль искусств имени П. И. Чайковского вошел в Европейскую ассоциацию фестивалей наряду с театральным фестивалем во французском Авиньоне и музыкальным в шотландском Эдинбурге.