Подмосковье 09 сентября 2023, 12:24 Юрий Антонов проголосовал на выборах губернатора в Одинцове

Читать 360tv в

Народный артист России Юрий Антонов принял участие в выборах губернатора Подмосковья. Музыкант проголосовал на избирательном участке в школе «Дружба» в Одинцовском округе.

«Прибыл на голосование, проголосовал как надо. Хочу пожелать человеку, который победит, успехов в очень сложной работе по поднятию высокого уровня жизни в нашей любимой Московской области», — заявил Антонов.

Губернаторские и муниципальные выборы стартовали в Подмосковье 8 сентября, голосование продлится до 10 сентября. Сделать свой выбор жители региона могут как очно, на избирательном участке, так и дистанционно. По числу заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании Московская область стала безусловным лидером.