Юридический квест прошли школьники из Рузы

Старшеклассники поучаствовали в правовом квесте. Мероприятие организовали в Молодежном центре Рузского городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Сначала школьники ознакомились со статьями Конвенции «О правах ребенка». А затем сыграли в игру, где нужно было определить виды правонарушений. Лучше всего с испытанием справились гости — ученики Кожинской школы. Капитан команды, Михаил Сизов, считает, что победить помог командный дух.

«Игра мне очень понравилась, мы с моей командой были очень сплоченными на протяжении всей игры. Я узнал много нового, касающегося прав и обязанностей ребенка. Было очень интересно и познавательно», — рассказал Михаил Сизов, капитан команды, ученик 10 класса Кожинской СОШ.

Источник фото: телеканал «360»

Правовой квест «Лучше знать, чем догадываться» провели специалисты Молодежного центра г. о. Руза. Это мероприятие для организации было пилотным. И от него зависел дальнейший успех проекта.

«С этим квестом мы приехали в первый раз. Почему квест? Потому что с помощью игры ребята больше получают знаний. Формирование правовой культуры в неформальной обстановке, с помощью квеста, игровых заданий, они у нас бегали по станциям, свои знания показывали. Помимо хорошего настроения, новых знакомств, ребята получили новые правовые знания», — отметила Анна Дергачева, заместитель директора Молодежного центра г. Руза.

Источник фото: телеканал «360»

В администрации Рузского городского округа уверены: преподносить знания в игровой форме — хорошее решение.

«Всемирный день защиты прав ребенка, а также всероссийский день защиты прав ребенка. И сегодня мои коллеги — учителя, школьники, организаторы, Дороховской СОШ проводят квест. Квест называется „Лучше знать, чем догадываться“», — уточнил Николай Пархоменко, глава Рузского г. о.

Памятные грамоты и призы получили все старшеклассники, прошедшие квест. Ведь главное не победа — а именно участие.