Юным жителям Пушкинского округа вручили паспорта | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 22:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Юным жителям Пушкинского округа вручили паспорта

Читать 360tv в

Четырнадцатилетним жителям городского округа Пушкинский вручили паспорта. Поддержать ребят в этот торжественный день пришли их родители.

Мальчики и девочки получили паспорта в торжественной обстановке.

Реклама

«У ребят сегодня, действительно, особенный день. Сегодня они получили главный документ, который будет с ними всю жизнь. Всегда, и в горе, и в радости, он будет с ними. Я хочу пожелать им успехов во всем. Чтобы они всегда помнили, что они граждане нашей великой страны», — обратился к участникам церемонии глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Реклама

В подарок ребятам вручили Конституцию Российской Федерации — главный документ нашей страны. В свою очередь юные жители Пушкинского округа торжественно пообещали с честью и достоинством носить высокое звание гражданина России.

0 0 0 0 0 0