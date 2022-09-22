Юным жителям Пушкинского округа вручили паспорта | 360°

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Юным жителям Пушкинского округа вручили паспорта

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Четырнадцатилетним жителям городского округа Пушкинский вручили паспорта. Поддержать ребят в этот торжественный день пришли их родители.

Мальчики и девочки получили паспорта в торжественной обстановке.

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«У ребят сегодня, действительно, особенный день. Сегодня они получили главный документ, который будет с ними всю жизнь. Всегда, и в горе, и в радости, он будет с ними. Я хочу пожелать им успехов во всем. Чтобы они всегда помнили, что они граждане нашей великой страны», — обратился к участникам церемонии глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

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В подарок ребятам вручили Конституцию Российской Федерации — главный документ нашей страны. В свою очередь юные жители Пушкинского округа торжественно пообещали с честью и достоинством носить высокое звание гражданина России.

Паспорта

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