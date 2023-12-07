07 декабря 2023, 14:30
Юным жителям Подмосковья напомнили о правилах цифровой безопасности
Зачастую деньги ребенка становятся легкой добычей для виртуальных мошенников. О том, как обезопасить детей рассказали жителям Московской области.
Ежегодно миллионы несовершеннолетних детей становятся жертвами мошенничества в интернете. Именно поэтому, как только у ребенка появляется доступ в интернет, необходимо рассказать ему о финансовой грамотности и дать советы, как обезопасить себя от злоумышленников.
Реклама
В первую очередь детям стоит рассказать о том, что к незнакомцам в интернете стоит относиться с осторожностью. Для безопасности сделайте профиль ребенка в социальных сетях закрытым или ограничьте настройками возможность другим пользователям добавляться в друзья, присылать сообщения, комментировать посты и фотографии.
Зачастую мошенники скрываются на сайтах, которые привлекают детское внимание. Это порталы соцсетей, развлекательных каналов и онлайн-игр. Там злоумышленники часто притворяются детьми. Такой метод называется кэтфишинг.
Подросткам предлагают заработать деньги через игрового бота, но для их вывода потребуется заплатить «комиссию». Также подросткам предлагают «подработку» – для этого необходимо перевести деньги со счета на счет или обналичить за процент.
Кроме того, мошенники создают поддельные сайты игры и подделывают профили знакомых в социальных сетях, чтобы потом «попросить денег в долг». Еще один из излюбленных метод злоумышленников – получить личную информацию и начать шантажировать детей.
Отметим, что дети более уязвимы перед мошенниками и без подготовки ребенок не распознает обман, ведь он пока не понимает рисков и очень доверчив. Также стоит рассказать детям, что ПИН-код и CVV-код – секретная информация, сообщать которую никому нельзя.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них — обеспечение безопасности.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Мошенничество
Реклама
Реклама