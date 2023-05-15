Подмосковье 15 мая 2023, 21:16 Юным жителям Подмосковья напомнили о правилах езды на самокатах Минтранс Подмосковья

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Минтранс и Госавтоинспекция Московской области призвал изучить ПДД перед ездой на самокате. Особенно это актуально для юных водителей.

Арендовать электросамокат могут только совершеннолетние лица. При этом иногда дети регистрируются в сервисах кикшеринга с помощью данных родителей.

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Во время поездок на электросамокатах и велосипедах необходимо спешиваться перед переходом дороги и переходить улицу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности. Также не следует отвлекаться во время движения на мобильный телефон и иные гаджеты, а держать руль нужно обеими руками.

На одном самокате может передвигаться только один человек. Во время поездки нужно использовать защитную экипировку, например, шлем, налокотники и наколенники. Также следует носить одежду со световозвращающими элементами.

«Обязательно контролируйте передвижение детей на самокатах и иных средствах индивидуальной мобильности! Иначе в случае необеспечения безопасного передвижения на самокатах и иных средствах индивидуальной мобильности, может быть рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности родителей или иных законных представителей несовершеннолетних», — сообщили в министерстве.

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