Подмосковье 18 июля 2023, 08:18 Юным жителям Мытищ напомнили правила безопасности на дорогах и вблизи водоемов пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Автоинспекторы вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних провели рейд в Мытищах. Юным жителям окурга напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и о безопасности вблизи водоемов летом.

Сотрудники полиции отметили важность использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также рассказали о правилах безопасного поведения на улице и на дороге для пешеходов. Они также рассказали детям, какие опасности поджидают их при передвижении по проезжей части на велосипеде и самокате.

Каждый участник встречи получил тематические листовки и световозвращающие нашивки для одежды.

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