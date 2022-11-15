15 ноября 2022, 21:09
Юным жителям Лосино-Петровского торжественно вручили паспорта
Трое жителей Лосино-Петровского в торжественной обстановке получили паспорта. Ребят поздравили с первым паспортом и подарили им Конституцию РФ.
14-летние лосинопетровцы 15 ноября стали гражданами России со всеми правами и обязанностями. Паспорт для ребят — это авторитет и статус, а также огромная ответственность перед обществом.
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Со знаменательным днем ребят поздравил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.
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«Берегите эти достижения. Передавайте их из поколения в поколение. Сохраняйте наши традиции. Сохранять это важно, наши истинные Российские ценности. Здоровья вам и успехов в жизни», — обратился глава Лосино-Петровского.
В подарок ребятам вручили Конституцию Российской Федерации — главный документ нашей страны. В свою очередь юные жители Лосино-Петровского торжественно пообещали с честью и достоинством носить высокое звание гражданина России. После официальной части для ребят и их родителей воспитанники и преподаватели детской школы искусств устроили концерт.
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