Подмосковье 27 марта 2024, 22:23 Юным жителям Лобни вручили первые паспорта Телеканал «360»

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В Лобне состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям. Мероприятие прошло в школе № 4.

Свой главный документ получили семь школьников. Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила школьников и сказала им напутственные слова.

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«Дорогие ребята, я хочу поздравить вас с одним из самых главных дней в вашей жизни. Потому что сегодня вы получаете самый важный документ на всей территории нашей страны. И самое главное, что этот документ подтверждает, что именно сегодня вы стали взрослыми», — отметила глава Лобни.

В завершение участники церемонии все участники получили памятные презенты и сделали совместное фото на память.

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