Подмосковье 26 марта 2024, 14:07 Юным жителям Ленинского округа вручили первые паспорта Медиасток.рф

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Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов организовал вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации шестерым школьникам. Торжественное мероприятие прошло в администрации округа в рамках акции «Мы — граждане России», сообщает пресс-служба главы муниципального образования.

Станислав Каторов выразил радость по поводу возможности вручить юным жителям их первые паспорта, назвав этот момент важным и торжественным. Он отметил, что паспорт — это важный и основной документ для каждого гражданина Российской Федерации. Его получение повышает ответственность перед страной.

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«Ребята, я надеюсь, знают об этом и с честью будут выполнять возложенные на них обязанности», — добавил Каторов.

В пресс-службе отметили, что на церемонии, помимо паспортов, ребятам также вручили памятные подарки с символикой Ленинского городского округа.

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